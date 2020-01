La tempête Gloria apportera de la pluie, des vagues et de la neige dans le troisième est et les îles Baléares | La société

La tempête Gloria apportera à partir de demain et jusqu’à mardi prochain une importante tempête hivernale dans le tiers est de la péninsule et les îles Baléares qui laissera de la neige, de la pluie, des rafales de vent pouvant atteindre 120 kilomètres à l’heure et des vagues pouvant atteindre sept mètres.

À partir d’aujourd’hui, le ciel est très nuageux dans la plupart de la péninsule et des îles Baléares avec des précipitations, sauf sur la côte méditerranéenne, Melilla et les archipels. Les précipitations avancent dans l’après-midi et peuvent laisser jusqu’à cinq centimètres de neige dans les chaînes de montagnes des Pyrénées, de la Cantabrie et de la péninsule ibérique.