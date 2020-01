La tempête “Gloria” laissera de la pluie et de la neige aujourd’hui, surtout à l’est | La société

La «Gloria» orageuse au-dessus de la Méditerranée fera sentir ses effets aujourd’hui avec des précipitations localement fortes ou persistantes dans la Communauté de Valence et les îles Baléares, enneigées à l’intérieur de la moitié est de la péninsule, des intervalles de vent fort et une baisse des températures.

L’Agence météorologique d’État (Aemet) souligne qu’aujourd’hui, il sera nuageux avec des précipitations dans le tiers péninsulaire nord et est, les Baléares et Melilla, pouvant être localement fortes ou persistantes dans les communautés valenciennes et baléares.