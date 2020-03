La tempête parfaite

Ernesto Núñez Albarrán

Le président Andrés Manuel López Obrador assure que aucun malheur ou pandémie ne nous fera rien. Mais pour susciter la confiance, il ne montre pas de preuves scientifiques, mais fait appel à la foi, à la “culture et bonne chance” du Mexicain.

Alors que son secrétaire à l’Éducation annonce la fermeture des écoles, il fait une tournée de prosélytisme dans laquelle il demande aux gens d’être calmes et fouetter les critiques déchirantes de la catastrophe.

Alors que le sous-secrétaire à la Santé fait face à la crise avec des chiffres et des explications éloquentes sur les mesures à prendre, le Le président embrasse les filles et les dames et se laisse câliner dans les toilettes de la ville pour démontrer qu’il n’a pas peur du coronavirus.

Il n’y aura pas de pandémie pour arrêter sa “quatrième transformation”, dit-il.

Mais son administration commence à ressembler beaucoup à un navire naviguant dans une tempête parfaite.

Si la pandémie de Covid-19 met en échec les pays dotés de systèmes de santé solidesÀ quoi s’attendre au Mexique, où la métamorphose de Seguro Popular à l’Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a révélé des carences et des injustices?

Il y a près d’un an, le directeur de l’IMSS initialement nommé par López Obrador pour prendre en charge une profonde réforme de l’institut a démissionné de son poste, avertissant de l’imminence d’une crise.

Manque de ressources, pressions financières, pénurie de médicaments “,salles d’attente pleines de personnes endolories et les mauvais traitements ou les retards dans les soins aux patients », sont certaines des caractéristiques rapportées par Germán Martínez dans une longue lettre qui, dès mai 2019, a allumé un projecteur ambre sur le tableau de bord 4T.

En janvier de cette année, lorsque l’Insabi est entré en vigueur, les lumières sont passées du jaune au rouge, alors que les lacunes d’un système de santé publique effondré sont devenues évidentes, dans lesquelles ceux qui en ont le moins sont obligés de payer des frais pour des services médiocres.

Un système ad hoc avec l’inégalité qui caractérise le Mexique, dans lequel seuls ceux qui en ont le plus peuvent être guéris, en payant des frais inhabituellement élevés.

Ce n’est jamais le bon moment pour faire face à une crise sanitaire, mais c’est peut-être le pire moment, et pas seulement parce que le système de santé est en panne.

Aujourd’hui, alors que la croissance économique est pratiquement nulle depuis des mois, de nombreuses activités qui maintiennent le secteur des services à flot, le commerce, les transports et le tourisme, devront être arrêtées, avec sa réflexion imminente sur la création d’emplois et la croissance économique. .

En avril 2009, l’épidémie de La grippe AH1N1 a causé des pertes de plus de 40 milliards de pesos, selon ce que les autorités avaient dit à l’époque, et a fini de restreindre une économie mexicaine en elle-même troublée par la crise économique mondiale qui a commencé en 2008.

En 2020, le pAdemic survient juste après la chute des prix internationaux du pétrole, et à un moment où les marchés, les investisseurs et l’initiative privée ont cessé de voir López Obrador avec prudence et curiosité, pour commencer à le voir avec une méfiance et une inquiétude franches.

La pandémie entraîne le Mexique dans une grave crise sociale, avec une augmentation de la criminalité, la violence déchaînée dans de nombreuses villes et régions et territoires contrôlés par des mafias de toutes sortes.

Parallèlement au coronavirus, une foule d’autres problèmes non résolus défilent, tels que violence à l’égard des femmes, crise à la campagne, urgence écologique dans les forêts et les mers, et la corruption qui, de loin, a été éradiquée.

À la tempête parfaite, il faut ajouter le Facteur Donald Trump, que, sur le chemin de sa réélection, il pourra prendre des mesures extrêmes qui protègent les siennes aux dépens de ses voisins; fermer les frontières, stigmatiser les migrants et présumer – peut-être avec raison – que le Mexique construit déjà le mur qu’il avait promis en 2016, uniquement sur le fleuve Suchiate et non sur le Rio Grande.

López Obrador pourra dire qu’il n’était pas à l’origine de ces problèmes qui semblent désormais se combiner dans une crise généralisée.

Il aura raison lorsque, lors de sa prochaine conférence du matin, il alléguera que les gouvernements néolibéraux ont laissé le Mexique en désordre.

Vous pouvez également citer José López Portillo et affirmer qu’il est responsable du gouvernail, mais pas de la tempête.

Mais ce qui est un fait, c’est que sa bonne étoile commence à s’estomper. La popularité du président est en baisse, et selon la plupart des sondages, le nombre de Mexicains qui désapprouvent sa gestion.

La capitale politique avec laquelle il est arrivé au pouvoir a été gaspillée en décisions controversées, telles que l’annulation de la construction d’un aéroport, la construction d’une raffinerie à une époque d’énergie alternative, l’engouement pour un train dans la zone maya ou la tentative de vendre un avion, annoncent sa tombola et finir par dessiner une photo de l’avion sans se soucier de son ridicule.

Aujourd’hui, avant l’alerte à la tempête, il ne voit aucune intention de rectifier.

López Obrador s’accroche à son scénario original, fait face aux nuages ​​d’orage guidés par un manuel d’instructions que lui seul connaît.

Rectifier certaines décisions, consulter et assister des experts, instaurer la confiance au milieu de la crise ne dépend que d’une seule personne: le même.

Seul le temps nous dira si les mauvais présages ont été exagérés ou si le capitaine du navire a pu garder le pays indemne après la tempête.

