La transgression et la liberté de La Cubana en 1980 “seraient impossibles aujourd’hui” | Culture et divertissement

Les “moqueries”, les folies et les transgressions que le “théâtre” catalan de La Cubana a faites à sa naissance, en 1980, seraient désormais impossibles “à cause des règles et du politiquement correct” bien qu’ils ne renoncent pas à leur humeur de “comédiens à l’ancienne”. , assure Efe à son directeur et fondateur, Jordi Milan.

“Il y a un siècle”, alors qu’ils effectuaient leur premier travail dans la capitale, “Delikatessen de Cubana”, ils se sont retrouvés “dans la caserne” car les gens qui ont suivi “le drame” de cette femme qui avait été enfermée derrière le store d’un grand entrepôt Il croyait que la “laitière” de la police qui était venue voir que c’était tout ce “gâchis” faisait partie du travail et “avait fini par toucher le cul des agents”.