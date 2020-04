La trêve pour faire face à la pandémie de Covid-19 ne devrait pas impliquer de mettre de côté la défense des droits de l’homme au Nicaragua

En réponse à la demande d’unité de toutes les forces sociales et du gouvernement nicaraguayen, que l’entreprise privée a faite cette semaine par des appels du Conseil supérieur de l’entreprise privée (Cosep) et de l’INCAE pour faire face à la pandémie de Covid-19; les anciens députés José Pallais et Eliseo Núñez conviennent qu’un régime qui a violé les accords ne peut pas être trêvé et que la défense des droits de l’homme, y compris la liberté des prisonniers politiques de ce régime d’Ortega, est laissée de côté.

“Trêve en ce moment n’est pas la bonne chose. Ce dont le pays a besoin, c’est d’un consensus national sur les politiques publiques pour faire face à la pandémie. Un consensus basé sur le respect fidèle des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), contrairement à ce que fait le gouvernement “, a déclaré Pallais.

La Fondation nicaraguayenne pour le développement économique et social (FUNIDES), la Chambre de commerce américaine du Nicaragua (AMCHAM) et le Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP) ont signé l’appel à l’unité lancé par l’INCAE le 31 mars 2020 , de travailler ensemble et de manière coordonnée pour faire face au virus afin que l’impact national soit le moins possible.

«Nous demandons au gouvernement et à tous les secteurs de la société, à l’Église et aux communautés du pays, de travailler ensemble et en coordination pour se préparer à faire face à ce virus mortel. En ce moment, nous devons penser à sauver des vies et à mettre de côté les différences de toute nature “, indique le communiqué de l’INCAE.

Pas de confiance

Cependant, l’ancien député Eliseo Núñez a exprimé aujourd’hui à travers son compte Twitter: «Faisons attention à tout mouvement du régime pour unir ses forces. En 2008, il a demandé au secteur privé la crise financière et nous nous sommes retrouvés sans état de droit, avec des violations massives des droits de l’homme et une crise politique profonde “, a rappelé Núñez, qui ne peut pas faire confiance à une force politique qui a violé les accords précédents.

A cet égard, Pallais rappelle que «la trêve ne pourra jamais avoir lieu pour la défense des droits de l’homme, y compris celle de la santé et de la liberté des prisonniers politiques. De plus, face à un gouvernement qui n’a pas la volonté de respecter les engagements qu’il souscrit, comme les accords qu’il a signés avec l’Alliance civique en 2019, ils sont en attente de libération de prisonniers d’opinion qui sont aujourd’hui les plus menacés dans le des prisons pour la pandémie “, a déclaré l’opposant et membre de l’Alliance civique.

Chaque nation a pris des mesures en fonction de sa propre situation, mais elles ont en commun que leurs sociétés travaillent ensemble face à l’avancée de la pandémie, rappellent les promoteurs de l’unité dans leur déclaration.

Au Nicaragua jusqu’à aujourd’hui, le 2 avril, il ne reste que trois cas positifs de Covid-19, selon le ministère de la Santé, bien que la société doute de ces données, selon les habitants de leurs réseaux sociaux.

Renforcer le système de santé

Pour INCAE, la priorité devrait être donnée au renforcement des capacités et la sécurité du système national de santé et de ses professionnels, le doter d’équipements et d’instruments essentiels pour travailler pendant la pandémie, protéger les plus vulnérables, assurer l’approvisionnement en fournitures essentielles pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, et contribuer à réduire la impact mondial de COVID-19 sur l’économie, l’emploi et la pauvreté.

Ils ont également demandé aux organisations internationales d’envisager de libérer des ressources déjà engagées dans le pays afin de les consacrer aux priorités de la pandémie et d’accroître l’accès du Nicaragua à davantage de ressources à mesure que la pandémie l’exige, pour des raisons humanitaires et socio-économiques.