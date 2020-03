La troisième guerre mondiale: un ennemi du 21e siècle

Le monde entier est en guerre contre un ennemi presque inconnu, un ennemi d’une sophistication qui défie notre technologie du 21e siècle. Et il semble que le coronavirus gagne actuellement.

Les conséquences de la pandémie seront désastreuses pour des millions de personnes dans le monde, mais contrairement à la Seconde Guerre mondiale, il n’y aura pas de bombes larguées, pas d’armes nucléaires, pas de chars, pas d’attaques aériennes, pas de navires ou de sous-marins détruits. C’est la guerre sans militaire.

Tous les jours, pays après pays, passe en mode de verrouillage et déclare l’état d’urgence. L’économie mondiale s’effondre, les écoles ferment, les événements sont annulés. le transport aérien est quasi inexistant, les gens perdent leurs revenus quotidiens, les magasins ferment…. et pour qui sait combien de temps.

Pourquoi sommes-nous dans cette situation? Pourquoi sommes-nous presque paralysés et avons du mal à trouver une réponse à cette pandémie? Pourquoi n’avons-nous pas vu venir cet ennemi?

Nous avons cru et investi dans un ensemble d’ennemis très différent. Nous croyons aux guerres contre d’autres pays. Nous croyons à la violence comme moyen de résoudre les conflits. Nous croyons aux armes nucléaires immorales («Obama soutient la plus grande accumulation d’armes nucléaires depuis la guerre froide» Forbes 15/12/2015). En janvier 2019, le National Intelligence a publié une longue liste des menaces pour la sécurité nationale et il n’y avait rien sur les virus pandémiques («Ce sont les 26 principales menaces pour la sécurité nationale auxquelles l’Amérique est confrontée» 12/03/2019 nationalinterest.org). Les États-Unis continuent d’investir massivement dans l’armée («Le budget de 2021 de Trump donne 55% aux militaires», Priorités nationales, 2/10/2020).

Notre intelligence mondiale n’est pas adaptée au 21e siècle. C’est difficile à imaginer, mais il n’y a eu AUCUNE réunion d’urgence du G20 ou du Conseil de sécurité des Nations Unies, juste avant ou après que l’OMS a déclaré le coronavirus pandémique («L’OMS déclare l’épidémie de coronavirus pandémique» Stat News 03/01/2020 ). L’OMS est à peine capable de garder un œil sur le processus quotidien de la pandémie. Il n’y a aucune motivation politique à travailler en collégialité, par exemple en réunissant les meilleurs scientifiques de chaque pays pour élaborer un plan pour arrêter et éradiquer le virus. Il y a de nombreuses décisions urgentes à prendre et voici les plus importantes:

Les pays doivent déplacer 50% de leur budget militaire vers un fonds d’urgence pour les personnes ayant perdu leur revenu, un prêt gratuit et une couverture santé.

Le personnel militaire doit être transféré aux efforts humanitaires et de secours pour protéger la population en général.

Nous devons voir la mise en œuvre immédiate d’un revenu de base universel pour tous, couvrant les besoins fondamentaux de chaque individu.

Rendre les soins de santé gratuits et accessibles à tous.

Suspendre la procédure d’expulsion résidentielle.

Élargir le programme d’aide complémentaire à la nutrition pour garantir que chacun a accès à une nourriture décente.

Faire de ces propositions une réalité signifiera que nous changeons le système de croyances qui a créé cette pandémie en premier lieu. Que nous allons dans une nouvelle direction et que nous sommes prêts à faire un effort pour ouvrir l’avenir à tous.

Comme Silo l’a synthétisé lors de son discours lors de la première célébration annuelle du message de Silo à Punta de Vacas, Argentine le 4 mai 2004:

«Nous sommes à la fin d’une période sombre de l’histoire et rien ne sera plus jamais comme avant. Peu à peu, l’aube d’un nouveau jour viendra. Les cultures commenceront à se comprendre; les peuples éprouveront une aspiration croissante au progrès pour tous, sachant que le progrès pour quelques-uns finit par être un progrès pour personne. Oui, il y aura la paix, et par nécessité, on comprendra que l’esquisse d’une nation humaine universelle prend forme. »

