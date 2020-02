La Vara Trail Run prépare son défi à Caravaca de La Cruz | Sports pratiques

La ville sainte de Caravaca de la Cruz Commencez la route vers la sixième édition de The Wand Trail Run, qui se tiendra entre le 9 et 12 octobre.

Cette course de montagne est née en 2015 du CD La Vara Trail Caravaca, bien que ce ne soit que l’année dernière, en 2019, celle de sa consécration avec plus de 1 500 athlètes, dont plus d’une centaine provenaient de l’extérieur de l’Espagne de pays comme la Norvège, la France, l’Italie, l’Angleterre, la Finlande, l’Équateur ou la Russie.

Dans cette sixième édition, le test de Murcie fera partie des circuits FAMU Trail Tour et Ultratrail Tour FAMU du calendrier de la Fédération d’athlétisme de la région de Murcie (FAMU), avec l’approbation de leurs tests par le Association internationale de course sur sentier (ITRA).

Quatre distances

Le Vara Trail aura en 2020 quatre distances de distances et de niveaux différents.

Le plus exigeant est La baguette Scorpion Ultra, un parcours de 75 kilomètres et 10 000 mètres de pente cumulée qui donnera aux participants quatre points ITRA. Derrière est à distance La baguette Skymarathon, un marathon de 47 kilomètres et 6 000 mètres de pente accumulée.

Pour ceux qui n’osent pas encore faire de si longs trajets il y a aussi la possibilité d’un semi-marathon, La baguette du semi-marathon, avec 23 kilomètres et 2660 mètres de pente accumulée.

Enfin, en pensant aux coureurs nouveaux et plus jeunes, La baguette promotionnelle C’est un test parfait pour commencer sur la piste.

À Kdena2

Le CD La Vara Trail Caravaca répétera en 2020 le grand défi qu’il avait déjà lancé lors de sa dernière édition: La Vara # EnKdena2.

Un défi adapté uniquement aux coureurs de haut niveau sportif dans lesquels deux tests sont réunis en deux jours consécutifs avec plus de 100 kilomètres et 12 660 mètres de pente accumulée. Les inscriptions pour la sixième édition de La Vara Trail Run s’ouvriront en mars avec 1400 places pour les différentes modalités.

practicodeporte@efe.com