La vente de prix d’hiver de JetBlue a des vols aussi bas que 44 $, mais elle se termine ce soir – .

Si la météo ou la série de gros titres déprimants qui ont dominé les cycles d’actualité au cours de ces premiers jours de la nouvelle année vous stressent et vous attendent déjà pour votre prochaine escapade, une légère poussée dans cette direction que vous ne vous attendiez probablement même pas vient peut-être d’arriver.

JetBlue a lancé une série d’offres sous la forme de sa «grande vente d’hiver» qui promet des tarifs ultra-réduits partout aux États-Unis, certains aussi bas que 44 $ l’aller simple. Le billet d’avion est malheureusement toujours l’une des dépenses les plus importantes associées à une escapade, en supposant que vous ne faites pas quelque chose comme un voyage sur la route, et des réductions qui réduisent le prix des billets à l’équivalent approximatif de remplir le réservoir d’essence de votre voiture plusieurs fois sont une récompense bienvenue que presque tout le monde devrait pouvoir utiliser. Si tout cela vous semble une excellente nouvelle, sachez: vous devez verrouiller les détails de votre voyage et acheter l’un de ces tarifs avant 23 h 59. ET ce soir (ou votre heure locale, selon la première de ces dates).

Quelques autres points importants à noter, dès le départ:

Ces tarifs couvrent les voyages qui se produiraient entre le 21 janvier et le 31 mars, avec des dates d’interdiction du 18 et 19 février. Consultez également les conditions de JetBlue, car un certain nombre de frais de bagages enregistrés et de frais d’annulation s’appliquent, selon votre situation. Et les restrictions et les fenêtres de voyage différentes ou supplémentaires selon le jour de la semaine peuvent varier selon l’itinéraire, alors faites bien attention à cela.

Source de l’image: JetBlue

Cela dit, voici un échantillon de ce que vous pouvez attendre de cette vente:

Pas de surprise, les itinéraires les plus courts sont ceux où vous aurez tendance à trouver les offres de tarifs les moins chers, comme un aller simple Atlanta-Orlando pour seulement 54 $. De même, vous ne payez que quelques dollars de plus pour voler de Charleston à l’aéroport JFK de New York (59 $). Et les offres ne s’arrêtent pas non plus aux courts sauts. À seulement 44 $, vous obtenez un vol aller simple de Newark à Fort Lauderdale, alors qu’il ne vous en coûtera qu’un peu plus de 100 $ pour sillonner les États-Unis. JetBlue propose un vol Seattle-Boston pour seulement 119 $, tandis que San Francisco à New York vous coûterait un peu plus (124 $).

Source de l’image: CJ GUNTHER / EPA-EFE / Shutterstock