La Vierge des Douleurs survole le Mexique pour bénir la pandémie – . Miami (51)

MEXIQUE – Une figure de la Virgen de los Dolores a survolé le centre du Mexique en hélicoptère ce vendredi saint afin de maintenir la tradition religieuse sans violer les mesures de distanciation sociale décrétées dans le pays pendant la pandémie de COVID-19.

Le diocèse de l’État de Querétaro a retransmis en direct sur ses réseaux sociaux le parcours de cette procession aérienne à travers laquelle la Vierge a béni différentes villes et municipalités de Querétaro dans l’État voisin de Guanajuato face à la pandémie qui accumule 3844 malades et 233 morts dans le pays.

“Jesús Eucaristía continue de parcourir le territoire du diocèse de Querétaro en compagnie de la Bienheureuse image de Notre-Dame des Douleurs à Soriano, aujourd’hui vendredi saint”, a rapporté le diocèse sur sa page Facebook.

À l’héliport, avant de décoller l’appareil, un prêtre entouré d’un petit groupe de personnes agenouillées a expliqué qu ‘”aujourd’hui nous nous souvenons de la chair vivante du Christ cloué sur la croix” et a souligné que “Jésus était toujours avec sa mère douloureuse”.

Pendant la tournée, le diocèse a diffusé la figure de la Vierge au premier plan, avec les villes et les champs de Querétaro et Guanajuato en arrière-plan, tandis qu’un narrateur a détaillé les points de la tournée.

“En ce Vendredi Saint, la ville de Xichú, Guanajuato, est bénie par le Saint-Sacrement accompagné de la Vierge des Douleurs de Soriano”, a indiqué le diocèse sur Facebook à un moment de la procession aérienne.

Il a commencé par se souvenir des prêtres décédés pour avoir aidé les malades du virus, qui étaient plus de soixante en Italie, mais aussi des médecins et des infirmières qui ont perdu la vie.

Querétaro, qui abrite la basilique du sanctuaire de Notre-Dame des Douleurs, est l’un des États du Mexique où il y a la plus grande dévotion à la Vierge des Douleurs, une dédicace de la Vierge Marie.

À cette occasion, le pèlerinage traditionnel de la figure de la Vierge a dû être aérien en raison de la pandémie COVID-19 et a visité les villes de Chichimequillas, Amazcala, La Griega et Colorado, ainsi que Santa Rosa Jáuregui, San José Iturbide , El Capulín, Docteur Mora et Tierra Blanca, à Guanajuato.

De cette façon, l’itinéraire commencé le jeudi saint a été achevé, survolant les municipalités qui composent le diocèse de Querétaro.

Le Mexique, deuxième pays avec le plus de catholiques au monde, juste derrière le Brésil, a été gravement touché par la célébration de Pâques en raison des mesures de distanciation sociale décrétées pour empêcher la contagion par le coronavirus.

Comme les paroissiens ne peuvent pas aller au temple, ce religieux a décidé de descendre dans la rue et de porter la parole de Dieu à ses fidèles.

La procession historique et massive d’Iztapalapa, à Mexico, a dû être tenue à huis clos pour la première fois depuis 1843 et diffusée par voie télématique.

Le gouvernement du Mexique a décrété l’urgence sanitaire jusqu’au 30 avril, forçant les activités économiques non essentielles à s’arrêter, et a exhorté la population à rester chez elle, bien que la quarantaine ne soit pas obligatoire afin de ne pas toucher des millions de personnes. employé dans un travail informel.

