La vignette espagnole lève son sandwich dans ce 8M | Culture et divertissement

Respecter le droit de décider de notre propre corps ou atteindre une véritable égalité dans laquelle chaque jour est de 8 millions sont des exemples des affirmations que certaines des principales voix féminines de la vignette espagnole lancent à l’occasion de la Journée internationale de la femme, qui est célébrée le dimanche.

Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, la bande dessinée était une affaire d’hommes et presque toujours d’hommes, mais au cours de la dernière décennie, des femmes comme Flavita Banana, Ana Oncina et Susana Martín montrent que c’est aussi une affaire de femmes et de femmes. Mais, comme ils l’ont dit à Efe, il y a encore beaucoup à faire.