L’Académie royale soutient la valeur scientifique des études de López Otín | L’avenir

L’Académie royale des sciences exactes, physiques et naturelles d’Espagne (RAC) a conclu que certaines des recherches du biochimiste espagnol Carlos López Otín contiennent des “altérations” dans les figures mais que “en aucun cas “, ils ont tenté de modifier les conclusions scientifiques des travaux.

Le RAC a exprimé son opinion dans un communiqué institutionnel publié le 29 janvier, quatre mois après l’annonce par le magazine Nature du retrait du Nature Mentoring Award, décerné au biochimiste espagnol en 2017.

L’institution scientifique espagnole explique qu’après avoir examiné les documents faisant référence aux circonstances qui ont contraint Carlos López-Otín (membre du RAC) à retirer neuf de ses publications dans les revues scientifiques Journal of Biological Chemistry et Nature Cell Biology, il a atteint le conclusion que dans ces publications il y a “des altérations dans la présentation des figures, notamment des duplications de panneaux ou des parcours d’électrophorèse”.

Pour le CCR, ces modifications ne sont pas “une pratique scientifique appropriée” et “auraient dû être évitées”.

Cependant, le RAC “est certain que ces modifications des chiffres ne signifient en aucun cas une tentative de modification des conclusions scientifiques des articles”.

Compte tenu de leur nature, ces modifications auraient dû être détectées dans les contrôles techniques de qualité initiaux que les revues scientifiques effectuent habituellement, ainsi que par les critiques d’articles, avertit le RAC.

Mais, étant donné qu’aucun de ces processus n’a trouvé de défauts, le RAC considère que “les problèmes détectés dans les articles publiés” auraient dû être résolus avec une correction aux auteurs “, n’imposant en aucun cas leur retrait, comme cela s’est produit.

Dommages disproportionnés

Dans sa déclaration institutionnelle, le RAC manifeste son plein soutien au professeur López-Otín, dont il souligne “son comportement éthique” et “son comportement scientifique rigoureux”, tout en regrettant “l’ampleur des dommages qui lui ont été infligés”, ce qui n’est pas proportionné aux erreurs commises par l’enquêteur.

“Le RAC n’a trouvé aucune preuve de fraude dans aucune des publications signées par le professeur Carlos López-Otín”, qui, cependant, “a vu comment sa réputation a été indûment minée“, dénoncent les universitaires.

L’académie demande aux institutions chargées de juger les malversations scientifiques d’établir “une distinction claire entre ce qui peut être considéré comme une erreur de présentation ou une altération sans conséquences et une véritable fraude scientifique”.

La déclaration institutionnelle conclut en rappelant les principales réalisations scientifiques de López-Otín, telles que l’identification et la caractérisation fonctionnelle de 63 nouveaux gènes humains importants dans le cancer; la participation avec le Dr Chris Overall à l’établissement du concept de dégradome; la construction de modèles de souris génétiquement modifiées, qui sont actuellement disponibles et utilisés dans différents laboratoires du monde entier et dont un pour développer des thérapies contre le vieillissement prématuré.

Enfin, il met en évidence la contribution du biochimiste espagnol dans les consortiums impliqués dans les maladies humaines et la génomique du cancer, qui “restent absolument valables”. EFE