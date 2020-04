L’accord avec les hôpitaux privés comprend les soins, les médicaments et les études: AMLO

Plus tard, le coût du pacte de soins hospitaliers avec le secteur privé sera annoncé, a annoncé lundi le président Andrés Manuel López Obrador.

Le accord “Tous ensemble contre Covid-19”, avec lequel le Les hôpitaux privés transfèreront 3 115 lits pour desservir les patients ayant eu des rendez-vous dans les hôpitaux de l’IMSS, de l’ISSSTE, de Pemex, de Sedena, de Semar ou d’Insabi, envisage également d’offrir médicaments et études gratuits.

Lors de la conférence du matin de lundi, le président Andrés Manuel López Obrador a souligné que l’accord vise à garantir le droit à la santé de tous, qui est exprimé à l’article 4 de la Constitution.

“Non seulement aux bénéficiaires, à l’ensemble de la population, aux riches et aux pauvres, le droit à la santé est un droit universel”, a-t-il déclaré.

Il a également noté que, même s’il était question de frais minimaux, Plus tard, le coût de cet accord de soins hospitaliers avec le secteur privé sera annoncé.

Heureusement, à cause du plan d’austérité et ne permettant pas la corruption, nous avons de l’épargne, des finances publiques saines. Nous avons 40 milliards de pesos en espèces, juste pour faire face à cette urgence », a-t-il déclaré.

“Il n’est pas nécessaire de parler d’argent, de matériel, mais pour que nous soyons calmes, sûrs, nous n’allons pas manquer de ressources, et c’est pourquoi nous n’allons pas manquer d’équipement, malgré la pénurie dans le monde, et malheureusement, il y a de la spéculation, des hausses de prix. En raison de nos bonnes relations internationales avec les autres gouvernements, nous recevons un soutien “, a-t-il ajouté.

Il a également révélé que Aujourd’hui, son homologue américain Donald Trump lui donnera une réponse à sa demande de fans et de moniteurs. Et, mercredi, le chef du ministère des Relations extérieures, Marcelo Ebrard, tiendra une conférence téléphonique avec le ministre chinois des Affaires étrangères pour réitérer le soutien du pays asiatique à l’envoi de matériel médical dans notre pays.

“Dites-leur que des progrès sont en cours dans la formation des médecins généralistes, qui suivent un cours de spécialisation de très peu de jours, afin que nous ayons les médecins en charge de soigner l’hôpital et surtout de soigner les urgences en soins intensifs”, délimité.

En tant, Jorge Alcocer Varela, secrétaire à la santé, a rappelé qu’en cas d’arrivée de la partie la plus difficile de la pandémie de Covid-19, l’accord entre les hôpitaux publics et le secteur de la santé publique est nécessaire pour éviter la saturation des hôpitaux et la perte de vies humaines.

“Nous continuerons de prêter attention aux services de santé ordinaires en ces temps extraordinaires et garantissant ainsi le droit à la santé », a-t-il expliqué.

D’autre part, Mario González Ulloa, président de l’Association nationale des hôpitaux privés, a précisé que le secteur de la santé privé, incorporé dans l’Association des hôpitaux privés A.C. et le Consorcio Mexicano de Hospitales A.C, offrira pendant un mois – du 23 avril au 23 mai – 3 mille 115 lits, dans lesquels ils recevront des patients référencés ayant des besoins de soins divers, non affectés par Covid-19.

Et il a expliqué que ces espaces continueront à fournir des soins aux patients du secteur privé avec toutes sortes de conditions, y compris celles liées au coronavirus.