L’acteur Andrew Jack de “Star Wars” meurt d’un coronavirus

L’acteur Andrew Jack, qui a participé à plusieurs films de la saga “Star Wars”, est décédé à l’âge de 76 ans dans un hôpital de Londres, des complications de santé après avoir contracté le coronavirus, a fait savoir son représentant mardi (03.31.2020).

En plus de jouer le chef de la “Résistance”, Caulan Ematt, dans la saga galactique, Jack était l’un des principaux entraîneurs vocaux de l’industrie cinématographique, où il a enseigné et préparé des accents de personnage pour des productions telles que “Lord of the Bagues »; “James Bond” avec Pierce Brosnan; et plusieurs cassettes de la franchise Marvel.

En fait, il y a quelques semaines à peine, il a commencé à travailler sur le nouveau film “The Batman” avec Robert Pattinson, qu’il a dû préparer vocalement pour le tournage, qui a finalement été suspendu par COVID-19.

L’acteur a gagné en popularité auprès du public en apparaissant aux côtés de Harrison Ford dans “Star Wars: The Force Awakens” (2015) et en reprenant plus tard son rôle dans “Star Wars: The Last Jedi” (2017). LA PRESSE / Tiré de huffingtonpost .es

Sa femme mise en quarantaine en Australie

Selon Jill McCullough, la représentante chargée de communiquer la nouvelle tragique, au moment de sa mort, la femme de Jack était en quarantaine en Australie, elle ne pouvait donc pas l’accompagner à l’hôpital.

Andrew vivait dans l’une des plus anciennes péniches de la Tamise, était farouchement indépendant mais était follement amoureux de sa femme; qui était aussi un entraîneur de dialecte: Gabrielle Rogers “, a déclaré McCullough.

“Elle n’a pas pu le voir ni lui parler à la fin de sa vie et il est possible qu’aucun enterrement n’ait lieu”, a-t-il expliqué à propos d’une situation qui se répète dans de nombreux endroits touchés par la pandémie.

Il a également été entraîneur vocal dans des titres tels que “Avengers: Endgame”, “Robin Hood”, “Sherlock Holmes”, “Alien v. Predator »,« Le Seigneur des anneaux »,« Meurs un autre jour »,« Eastern Promises »,« Captain America »,« Men in Black: International »et« Guardians of the Galaxy ».