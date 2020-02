Lady Gaga revient danser la pop et transgresseur avec “Stupid Love” | Culture et divertissement

Après une pause de plus de trois ans au cours de laquelle Lady Gaga a été nominée aux Oscars, elle a remporté un Golden Globe et composé l’une des bandes sonores les plus réussies de la décennie, l’artiste revient aujourd’hui à la pop la plus immédiate et dansante avec sa nouvelle simple, “Stupid Love”.

Il s’agit de la première chanson originale que Gaga publie – à l’exception des compositions pour le film “A Star Is Born” – depuis son album intime “Joanne”, de 2016, et la première chanson complètement pop depuis qu’il a sorti “Artpop” en 2013, après des succès comme “Poker Face” ou “Born This Way”.