L’AFA prépare un tournoi FIFA eSports avec des équipes de première division | Sports pratiques

Le directeur commercial et marketing de l’Association argentine de football (AFA), Leandro Petersenrévélé à Efe que votre organisation prépare un tournoi de eSports du jeu vidéo FIFA dans lequel les équipes du Première division du pays.

“Cette année, cette Ligue va être là, probablement vers le milieu de l’année ou après la Copa América parce que nous y travaillons, nous ne sommes pas pressés, nous voulons le faire bien et avec le temps”, a-t-il expliqué.

L’Argentine a le eSuperliga, une compétition FIFA eSports à laquelle participent les 24 équipes de première division et est organisée par la Super League.

La AFA Depuis fin 2019, il a organisé deux tournois FIFA de courte durée, auxquels ils ont invité des clubs de tout le pays.

“Nous aurons en principe la participation des équipes de la Première Division puis l’idée est de faire une (avec celles de) la Deuxième Division et ainsi de continuer à construire jusqu’à ce que les eSports soient un parallélisme du sport physique, c’est un peu l’objectif de ici dans deux ans “, a ajouté Petersen.

Le directeur commercial de l’AFA a déclaré que le format sera similaire au tournoi de la première division d’Argentine et qu’à l’heure actuelle, seul le match de la FIFA sera joué, mais qu’il n’exclut pas l’entrée League of Legends.

“C’est quelque chose que nous analysons depuis deux ans, nous sommes prudents avec les mesures que nous prenons parce que nous analysons les choses, nous ne sommes pas pressés de nous lancer dans un projet”, a déclaré Petersen.

Selon Petersen, les matchs se joueront dans le siège de l’équipe et ceux qui ne disposent pas d’un espace idéal peuvent jouer dans les installations de l’AFA.

“Nous avons un très bon lien avec la FIFA pour l’eSport, nous les avons rencontrés à plusieurs reprises. Ils font du bon travail à l’eSport et je pense qu’ils sont une bonne référence pour nous”, a-t-il conclu.

La Copa Libertadores arrive également à l’eSport

En outre, la gloire et le prestige des plus grands tournois des clubs de football sud-américains, CONMEBOL Libertadores et CONMEBOL Sudamericana, viendront au jeu vidéo EA SPORTS FIFA 20 gratuitement dans une mise à jour de contenu disponible le 3 mars pour PlayStation®4, Xbox One et PC.

Ce nouveau mode permettra aux joueurs de jouer des matchs avec des clubs historiques à travers le continent, comme le River Plate, Boca Juniors, Flamengo (champion actuel), Racing Club, C.A. Indépendant, millionnaire et université catholique. Tout le monde se battra pour remporter la dernière coupe du football sud-américain.

practicodeporte@efe.com