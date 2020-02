L’Agence EFE fête demain son 80e anniversaire en Espagne | En vedette

L’Agence EFE célébrera mercredi l’événement central en Espagne de son 80e anniversaire, un rendez-vous dans lequel le documentaire “L’Agence” sera projeté et réunira environ 400 invités, dont des représentants éminents du gouvernement, des tribunaux, du les partis et les communautés autonomes ainsi que les ambassadeurs, ainsi que des personnalités du monde des affaires et de la société civile.

Le CaixaForum Madrid sera le théâtre de cet événement institutionnel encadré par la célébration du 80e anniversaire de l’EFE, un anniversaire dont cette agence de presse profite pour relancer son image et sa position auprès des grandes agences internationales à travers la campagne # EFEsiempreestá, avec agit en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.

À 19h30, il est prévu de commencer cet événement central en Espagne, qui mettra en vedette le documentaire “L’Agence”, produit par EFE et 93 mètres et qui raconte le travail des journalistes de l’EFE à travers le monde, à travers les histoires de plusieurs de ses reporters au Mexique, à New York, à Los Angeles, en République démocratique du Congo, en Libye, au Chili, à Paris et en Chine, soulignant l’importance d’être toujours sur le terrain et proche de l’actualité.

Un voyage de style film dans certains des principaux sites d’actualité et des grands problèmes mondiaux, tels que l’urgence météorologique, les crises migratoires, les guerres au Moyen-Orient, le décollage chinois, l’industrie du divertissement à Hollywood ou l’épidémie d’Ebola en L’Afrique, dans un documentaire d’une heure, complété par une mini-série de huit épisodes indépendants qui ont été rendus publics ces derniers mois via le web 80.efe.com.

L’événement de demain à Madrid devrait accueillir environ 400 invités, dont des représentants du gouvernement espagnol, du Congrès et du Sénat, de différents partis politiques, communautés autonomes et ambassades; et aussi des personnalités économiques et commerciales, de la société civile et culturelle, ainsi que des médias, parmi eux, d’autres agences de presse internationales.

Le 80e anniversaire de l’EFE est honoré par Iberia, Iberdrola et Renfe, ainsi que d’autres sponsors tels que Enagas; De même, l’événement de demain au CaixaForum a la collaboration de La Caixa.