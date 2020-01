Laia Sanz, à propos de l’Arabie saoudite: “Les filles que nous nous attendions à être plus mal à l’aise” | Sports

La situation des femmes en Arabie saoudite était la question à laquelle Laia Sanz a dû répondre le plus avant de courir son dixième Dakar, où après sa première semaine de compétition, elle a déclaré que ni elle ni les autres filles de rallye ne se sentaient aussi mal à l’aise que prévu dans le pays Arabe

Sanz a atteint la moitié de la course avec l’espoir de terminer son dixième Dakar consécutif après une forte chute subie dans la deuxième étape qui l’a contraint à courir deux jours avec le vélo battu, mais a assuré à l’Agence Efe qu’il se sent assez fort pour traverser. le but final