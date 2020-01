La motocycliste espagnole Laia Sanz (Gas Gas) a déclaré mercredi qu’elle ne profite pas de cette deuxième semaine du Dakar car les étapes sont très rapides et dangereuses.

“La deuxième semaine est de voir qui endure plus à fond, de voir qui risque le plus, et la vérité est que je n’aime rien”, a déclaré Sanz après avoir terminé la dixième étape.