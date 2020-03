L’Algérie tremble avec la tournée de “Las Migas” | Culture et divertissement

Le quatuor de flamenco féminin espagnol “Las Migas” a donné aujourd’hui un concert au Théâtre National de la capitale algérienne, lors d’une tournée qui vous fera parcourir plus de 1000 kilomètres pour faire connaître votre travail pour la première fois au Maghreb.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le groupe se rendra dans les villes d’Annaba et de Constantina lundi et mardi grâce au soutien de l’ambassade d’Espagne et de l’Institut Cervantes d’Alger et en collaboration avec le ministère algérien de la Culture.