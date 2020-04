L’Institut Paul Ehrlich (PEI) fédéralement compétent pour les vaccins et les médicaments biomédicaux a autorisé la première étude clinique en Allemagne pour un vaccin COVID-19 dans un petit groupe de volontaires sains.

Selon le PEI dans un communiqué, il s’agit d’un vaccin à ARN, développé par la société de biotechnologie BioNTech, qui contient des informations génétiques pour la construction de la soi-disant protéine de pointe du CoV-2 sous forme d’acide ribonucléique (ARN).

Dans la première phase de l’étude clinique, l’une des nombreuses variantes de vaccin légèrement modifiées sera testée respectivement chez 200 volontaires sains âgés de 18 à 55 ans.

Après une période d’attente pour l’observation des vaccinés, dans la deuxième phase de l’étude clinique, davantage de volontaires du même groupe d’âge seront vaccinés.

Dans cette deuxième phase, l’inclusion supplémentaire de volontaires à haut risque d’infection ou de développement de complications en cas d’infection est également prévue, pour laquelle des données complémentaires de l’étude doivent être préalablement présentées.

“L’essai de vaccins possibles chez l’homme est un jalon important sur la voie de vaccins sûrs et efficaces contre le COVID-19 pour la population en Allemagne et à l’étranger”, a souligné l’Île-du-Prince-Édouard, l’institut allemand compétent pour l’autorisation d’étude. évaluation et approbation cliniques et vaccinales.

Déterminer la tolérance et la réponse immunitaire

L’objectif de la partie de l’étude clinique maintenant autorisée par l’Île-du-Prince-Édouard est de tester différentes variantes de vaccins à base d’ARN possibles et de déterminer leur tolérance et leur capacité à créer une réponse immunitaire au SRAS-CoV-2, et par la suite aussi l’impact d’un deuxième coup.

L’approbation de l’étude “est le résultat d’une évaluation méticuleuse du rapport bénéfice / risque du vaccin potentiel”, a déclaré l’Île-du-Prince-Édouard.

“La mise à disposition de vaccins sûrs et efficaces avec autorisation préalable est un objectif central dans la lutte contre le nouveau SRAS-CoV-2”, a souligné l’institut.

Il s’agit du quatrième autorisation dans le monde pour tester les gens pour d’éventuels vaccins contre COVID-19.

“Compte tenu des graves conséquences de la pandémie, il est important de développer dès que possible un vaccin efficace et sûr contre le COVID-19 en Allemagne pour le rendre disponible dans le monde entier”, a souligné l’Île-du-Prince-Édouard.