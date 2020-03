L’Allemand Schchmann premier leader du Paris-Nice | Sports

L’Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) est le premier leader de Paris-Nice, du World Tour, après s’être imposé dans la première étape, de 154 kilomètres avec départ et arrivée à Laisir.

Schachmann a battu au sprint ceux qui l’ont accompagné lors de la dernière ascension vers un troisième niveau, les Belges Dylan Teuns et Tiesj Benoot, tandis que le Français Julian Alaphilippe est arrivé trois secondes plus tard. Le peloton est arrivé très fractionnellement au but en une journée de pluie et de vent.