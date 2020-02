L’Allemand Stephan Leyhe ouvre son record à Willingen | Réseaux sociaux sportifs

L’Allemand Stephan Leyhe a remporté sa première victoire en Coupe du monde de saut à ski nordique samedi en remportant le premier des deux tests prévus ce week-end sur le trampoline HS137 à la station allemande de Willingen.

Leyhe, 28 ans et qui était déjà le meilleur vendredi du tour de qualification, a gagné ce samedi au Mühlenkopfschanze avec deux sauts de 139,5 et 144,5 mètres et un score final de 266,4. Il était accompagné sur le podium par le Norvégien Marius Lindvik (140 + 143 mètres et 262,4 points) et le Polonais Kamil Stoch (139,5 + 137,5 et 254,6).