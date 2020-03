L’Alliance civique et l’unité nationale appellent le régime Daniel Ortega à ne pas appeler de marches pour éviter le risque de contagion par le coronavirus

Les organisations d’opposition Alianza Cívica et Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) ont appelé mercredi le régime Daniel Ortega à ne pas appeler à des marches et des rassemblements de masse, pour éviter la propagation du coronavirus.

Les opposants ont critiqué l’inaction du régime d’Ortega face à la pandémie et ont condamné l’insouciance d’appeler Vous marchez à un moment où cette maladie se propage à travers le monde.

“Étant donné le secret du régime et l’état d’inertie des autorités sanitaires après l’alerte mondiale de la propagation du coronavirus et de son arrivée imminente au Nicaragua, l’Unité nationale bleue et blanche et l’Alliance civique pour la justice et la démocratie, nous réitérons dans le l’importance d’adopter les recommandations proposées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et nous exigeons que le régime les respecte “, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Les opposants ont rappelé que l’État devait protéger les citoyens nicaraguayens, sans distinction de classe, d’orientation politique, de religion ou de préférence d’aucune sorte. “La santé publique est un droit. Les articles 20, 21 et 23 de la loi générale sur la santé publique sont spécifiques. Nous appelons le régime à ne pas appeler plus de marches ou de rassemblements publics qui génèrent des foules de personnes “, ajoute la note.

Forum virtuel avec épidémiologiste

Les deux organisations ont organisé un forum virtuel avec l’épidémiologiste Dr Álvaro Ramírez, qui, en Irlande, a insisté pour éviter les concentrations de masse afin d’empêcher la propagation du virus. Le Dr Álvaro Ramírez a déclaré qu’il n’y a pas de vaccin ou de médicament contre cette maladie, ni pour la prévenir et que la seule façon de l’éviter est de prendre des mesures pour éviter de l’attraper.

La nécessité de tests pour détecter Covid-19

Dans un pays comme le Nicaragua, où le virus n’est pas officiellement arrivé, la chose la plus importante pour le moment est de faire des tests pour identifier les personnes infectées, a déclaré le Dr Ramírez. «Si nous ne dépistons pas ces patients, il peut y avoir un nombre asymptomatique, avec des symptômes mineurs, qui se propage et infecte la communauté à notre insu. Lorsque nous allons le savoir, cela se produira lorsque les cas de pneumonie commenceront à tomber dans les hôpitaux “, a déclaré le Dr Ramírez.

L’épidémiologiste a déclaré que s’il n’y a pas de prévention et qu’il n’y a aucune action pour empêcher la propagation massive du virus, alors les mesures devront être mises en œuvre plus sévèrement.

Juan Sebastián Chamorro se lave les mains pour empêcher le coronavirus. LA PRESSE / L. ÁLVAREZ

Bien que les opposants appellent à unir leurs efforts contre le coronavirus, il est clair que la répression continue, il y a encore des prisonniers politiques, des violations des droits civils et humains, mais ils considèrent que la question de la prévention du coronavirus est importante à l’heure actuelle.

Recommandations

Les opposants ont fait écho aux demandes de différents acteurs et de différents pays qui ont eu un impact positif sur la réduction de la contagion dans d’autres pays. Parmi ceux-ci:

Incorporer les pratiques internationales pour éviter la contagion et la propagation de la pandémie et qui ont déjà été prises par divers pays: fermer temporairement la traite des êtres humains aux frontières terrestres, maritimes et aériennes: suspendre les cours et prendre des mesures d’éloignement social, d’annulation d’événements culturels et sportifs. En période d’interconnexion, l’absence de mesures dans un pays fait des ravages dans la région.

Prioriser les dossiers de santé et les avantages fiscaux pour ces produits de prévention vitaux.

Aux touristes, nous recommandons de suivre les mesures émises par leurs ambassades et / ou ministères des Affaires étrangères.

Aux écoles privées et publiques qui ont l’option d’enseignement à distance, mettez-la en œuvre dès que possible, comme certains centres éducatifs l’ont déjà fait.

Les employeurs privés renforcent leurs mesures d’hygiène et évaluent le télétravail, dans les cas où il n’est pas possible en raison des caractéristiques des postes, de prendre des quarts de travail différents afin d’éviter les foules.

Nous favorisons une consommation responsable, ce qui évite la thésaurisation de produits essentiels qui entraîne une pénurie de produits urgents pour le personnel médical ou les patients atteints de maladies chroniques. Soyez conscient et sensé lorsque vous achetez de la nourriture et des produits d’hygiène et de nettoyage.

Évitez les spas et les endroits avec un afflux de personnes lors des prochaines vacances.