L’ambassade des États-Unis au Salvador fait état de “vols humanitaires” pour transporter des citoyens et des résidents permanents

Le non-respect de la quarantaine au Salvador est un motif d’emprisonnement 3:46

(. espagnol) – L’ambassade des États-Unis au Salvador a indiqué mercredi que deux compagnies aériennes privées effectueront des “vols humanitaires” pour transférer des citoyens et des résidents permanents du pays d’Amérique centrale vers la Floride et le Texas.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, le siège diplomatique a déclaré que les personnes souhaitant quitter le pays devraient faire des réservations directement auprès d’Eastern Airlines et de Global Guardian. Il a ajouté qu’il n’est pas nécessaire de contacter l’ambassade.

Eastern Airlines assurera des vols jusqu’au 29 mars et sa destination sera Houston, Texas. Les réservations peuvent être effectuées sur https://goeasternair.com/

Global Guardian effectuera des vols les 26 et 27 mars à destination de Miami, en Floride, a annoncé mercredi l’ambassade sur Twitter. Les informations peuvent être demandées par e-mail operationscenter@globalguardian.com.

Le Salvador avait jusqu’à ce mercredi avec 13 cas confirmés de coronavirus. Le gouvernement a promu plusieurs mesures pour réduire sa contagion, notamment une quarantaine nationale obligatoire des ménages.

L’aéroport international de San Óscar Arnulfo Romero a été fermé le 17 mars et ne maintient des opérations que pour recevoir le transport de marchandises et effectuer des missions humanitaires.

