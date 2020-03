L’ambassade des États-Unis exhorte les touristes à quitter le Nicaragua avant que le système de santé ne soit saturé

L’ambassade des États-Unis au Nicaragua a exhorté ce mardi 17 mars les touristes à envisager d’avancer et de quitter le pays avant que le système de santé ne soit saturé et qu’aucun vol ne soit disponible, comme un mesurés avant une éventuelle apparition du nouveau coronavirus.

Au Nicaragua, le gouvernement de Daniel Ortega n’a pas signalé de cas de Covid-19, cependant, le siège diplomatique indique qu’il n’a pas imposé de restrictions aux voyageurs ou une politique de quarantaine en raison de la pandémie qui affecte au moins 155 pays et villes du monde.

Dans le communiqué, l’ambassade a également exhorté ses responsables et leurs familles, plus vulnérables au nouveau coronavirus, à quitter le pays.

Il s’agit de la deuxième mesure annoncée par l’ambassade des États-Unis, après avoir signalé la suspension des entretiens de visa, conformément aux instructions des Centers for Disease Control and Prevention pour éviter les concentrations de plus de 50 personnes.

Les entretiens seront suspendus du 17 mars au 1er avril et exhortés à suivre les instructions des rendez-vous accélérés, selon le cas.

Les États-Unis ont plus de 4 000 cas confirmés de covid-19 et travaillent sur un vaccin pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus.