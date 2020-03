L’Amérique centrale rapporte 73 personnes infectées par un coronavirus. Ce sont les pays touchés

Au moins 73 personnes ont été infectées par le coronavirus jusqu’à ce samedi, a rapporté le Secrétariat général du Système d’intégration centraméricain (SICA) dans un communiqué, dans lequel il a noté que le Panama et le Costa Rica sont les pays les plus touchés.

Dans la région, selon le rapport, le Belize, le Nicaragua et El Salvador n’ont enregistré aucun cas positif. Ce dernier a pris des mesures sévères pour réduire les risques d’apparition du virus.

Le Panama, qui enregistre déjà une personne décédée, a enregistré jusqu’à présent 36 cas confirmés, suivi du Costa Rica avec 23 cas. La République dominicaine a signalé 11 cas au SICA et le Guatemala un cas.

Dans le cas du Honduras, il traitait deux personnes infectées, un virus qui, jusqu’à ce samedi, avait tué 5 764 personnes dans le monde. L’augmentation mondiale est principalement due à de nouveaux cas détectés en Italie, deuxième pays le plus touché après la Chine.

Au total, 151 767 personnes ont été infectées dans le monde, dont certaines ont surmonté la maladie. En une seule journée en Italie, 175 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures.

Réunions d’urgence sur l’isthme

En Amérique centrale, le SICA coordonne une série d’actions pour créer une clôture sanitaire commune pour contenir la propagation du virus. Ce samedi, le Conseil des ministres de la santé de l’Amérique centrale (Comisca) et la République dominicaine se sont rencontrés pour préparer le plan d’urgence qui devrait être prêt la semaine prochaine pour approbation.

Selon le rapport du Secrétariat du SICA, dans le cadre de ce plan en cours d’élaboration entre tous les gouvernements, il y a un échange d’informations.

Une réunion du Conseil centraméricain pour la protection des consommateurs est également prévue, afin de chercher des mesures pour éviter la pénurie, la thésaurisation et la spéculation sur les prix des biens de consommation de base, des médicaments, des dispositifs médicaux, des matières premières et des autres biens nécessaires à la prévention, au confinement et au traitement. du virus.

De même, selon le rapport du SICA, le Secrétariat exécutif du Conseil des ministres des finances et des finances d’Amérique centrale, du Panama et de la République dominicaine a demandé des ressources non remboursables aux banques multilatérales, notamment à la Banque centraméricaine d’intégration économique.

Une réunion de la Commission centraméricaine des directeurs des migrations est prévue mercredi prochain pour coordonner les mesures et actions visant à établir le cordon sanitaire régional.

