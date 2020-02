L’Amérique latine réaffirme son engagement en tant que zone exempte d’armes nucléaires | La société

Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont réaffirmé ce vendredi leur engagement en faveur de la non-prolifération et du désarmement nucléaire, lors de la commémoration du 53e anniversaire de la signature du Traité de Tlatelolco, pour l’interdiction des armes nucléaires en Amérique Amérique latine et Caraïbes, dans la capitale mexicaine.

Par une déclaration, le ministère mexicain des Affaires étrangères (SRE) a informé que la manifestation a réuni des représentants de plus de 60 États accrédités au Mexique, parmi lesquels les États membres de l’Agence pour l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et le Caraïbes (OPANAL).