L’Amérique mène la Clausura mexicaine après sept jours | Réseaux sociaux sportifs

Les Eagles of America, qui ont battu le champion de Monterrey samedi dans leur propre stade 0-1, ont profité d’un renversement des Pumas UNAM de l’entraîneur espagnol Míchel pour passer à la tête du tournoi Clausura 2020 de football mexicain.

Monterrey a dominé le début du match, mais a manqué de force et peu à peu les Eagles ont égalé les actions; à la 34e minute, Luis Fuentes a récupéré une balle rebondie et s’est tourné vers la gauche pour mettre son équipe en haut de la table et enfoncer Monterrey à la dernière place.