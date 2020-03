L’ancien président du Real Madrid, Lorenzo Sanz, décède des suites d’un coronavirus

Après cinq jours d’hospitalisation, Lorenzo Sanz, qui a été président du Real Madrid entre 1995 et 2000, s’est rendu à mort ce samedi à cause du coronavirus.

«Mon père vient de décéder. Il ne méritait pas cette fin et cette façon. L’une des personnes les plus gentilles, les plus courageuses et les plus travailleuses que j’ai jamais vues quitte. Sa famille et le Real Madrid étaient sa passion. Ma mère et mes frères ont profité de tous leurs moments avec fierté », a confirmé ce qui s’est passé sur les réseaux sociaux son fils Lorenzo, qui était un basketteur de Merengue, selon le site Infobae.com.

C’était le mardi 17 mars, lorsque Sanz, 76 ans, est entré dans un hôpital après avoir été chez lui pendant huit jours avec de la fièvre.

“L’homme avait décidé de ne pas aller à l’hôpital au préalable afin de ne pas effondrer l’hôpital par solidarité”, a ajouté le site précité.

Sanz avait rejoint le conseil d’administration de l’une des institutions les plus puissantes du monde en 1985 d’abord en tant que membre puis en tant que vice-président. Vers la fin de 1995, il a pris la présidence avant la démission de Ramón Mendoza, qui avait remporté les élections cette année-là à Florentino Pérez. Lors de leur premier mandat complet à la tête du club, l’équipe a remporté la septième Ligue des champions de son histoire après 32 ans de sécheresse avec une victoire sur la Juventus en finale, a indiqué le site.