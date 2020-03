L’ancien sélectionneur bolivien quitte le plus fort pour mauvais résultats | Réseaux sociaux sportifs

L’ancien entraîneur bolivien Mauricio Soria a cessé d’être l’entraîneur de The Strongest of La Paz lundi en raison des résultats principalement négatifs enregistrés jusqu’à présent dans le tournoi local avec l’équipe de brigade, qui n’a pas non plus pu passer la deuxième phase de la Copa Libertadores.

Le club a indiqué dans un communiqué qu’après une analyse des derniers résultats de la première équipe, cet après-midi, il avait été convenu avec le professeur Mauricio Soria de résilier son contrat.