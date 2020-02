Land Rover ouvre en Espagne les commandes du Defender 90 | Moteur

Le constructeur britannique Land Rover a ouvert en Espagne les commandes du Defender 90 à trois portes, dont les premières unités commenceront à être livrées à fin de l’été

Avant l’arrivée du premier Defender 110 (à partir de 61 480 euros), Land Rover affirme que c’est un succès en raison du nombre de configurations que les gens font sur le site Web de la marque.

Le Land Rover Defender 90 a un prix de départ de 54 980 euros et se distingue par un empattement court et des porte-à-faux réduits pour être imbattable lors de la conduite sur l’asphalte.

Il est en vente avec des moteurs Diesel 200 et 240 chet Essence de 300 et 400 ch (hybride).

Toutes les hélices sont reliées à une transmission automatique à huit rapports et à quatre roues motrices.