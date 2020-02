L’Angleterre frustre l’Irlande (24-12) | Sports

L’équipe d’Angleterre a contrecarré le rêve de l’Irlande de réaliser le grand chelem et a approuvé la première défaite du tournoi des Six Nations 2020, battant Twickenham 24-12, où il a imposé sa défense et profité des erreurs “ vertes ”.

Ce résultat laisse la France en tête du classement, après la troisième journée, la seule équipe qui compte ses matchs pour les victoires, et dans leur sillage il y a, avec deux victoires, les Irlandais et les Anglais, qui a été réclamé après leur défaite en le match d’ouverture à Saint Denis et la prise de la Coupe Calcutta en Ecosse sans beaucoup de lustre.