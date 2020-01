L’année 2019, la sixième plus chaude en 54 ans en Espagne | La société

L’année 2019 a été la sixième plus chaude depuis 1965 et ce que nous avons été en ce siècle, et normale en termes de précipitations, selon les dernières données du bilan climatique annuel fournies par l’Agence météorologique d’État (Aemet).

Sur les dix années les plus chaudes d’Espagne, huit correspondent au 21e siècle et six d’entre elles à la décennie 2011-2020, a avancé à l’EFE, Rubén del Campo, porte-parole de la météorologie, qui détaille que l’année dernière a eu un caractère très chaleureux dans la plupart du pays et extrêmement chaud dans le centre et la péninsule est.