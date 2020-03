Lanús et Estudiantes de La Plata ont fait match nul 1-1 ce dimanche lors de la vingt-deuxième journée de la Super League argentine, qui sera définie à la prochaine et dernière date et qui a River Plate en tête avec un point de plus que Boca Juniors.

Le millionnaire mène avec 46 points, suivi de Xeneize avec 45 points, tandis que Lanús et Argentinos Juniors, qui n’ont pas encore joué, en ajoutent 36.