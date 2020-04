L’Arabie saoudite promet 500 millions de dollars pour des efforts contre COVID-19 | Économie

L’Arabie saoudite, qui assure la présidence du G20, a promis aujourd’hui d’allouer 500 millions de dollars aux “principales organisations internationales” pour soutenir la lutte contre le COVID-19 dans le monde, un jour après que les États-Unis aient retiré leur contribution à l’Organisation mondiale de la santé.

Dans un communiqué, la présidence saoudienne du G20 a précisé qu’elle allouerait 150 millions de dollars à la Coalition for Innovations in Preparation for Epidemics (CEPI), 150 millions à la Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) et les 200 millions restants. pour “d’autres organisations et programmes de santé régionaux et internationaux”.

L’Arabie saoudite n’a pas mentionné l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mais a affirmé qu ‘”elle reconnaît l’importance de la solidarité et de la coopération mondiales pour lutter contre cette pandémie” et a, par conséquent, appelé tous les pays, les organisations non gouvernementales, les acteurs privés et d’autres pour lever les fonds nécessaires à la pandémie.

La contribution du royaume “soutiendra les interventions et la préparation aux situations d’urgence; le développement et le déploiement de nouveaux diagnostics, thérapies et vaccins; la satisfaction des besoins internationaux de surveillance et de coordination; et la garantie de la fourniture d’équipements suffisants pour les agents de santé”, détaillée dans la note.

En outre, il a noté que cette promesse fait partie de l’engagement pris par les dirigeants des pays du G20 de mobiliser tous les fonds dont les organisations internationales ont besoin pour faire face à cette urgence sanitaire.

Pas plus tard qu’hier, le G20 a annoncé une “suspension temporaire du paiement des services de la dette pour les pays les plus pauvres qui demandent un endiguement” au milieu de la pandémie afin qu’ils puissent allouer cet argent à COVID-19.

Mercredi également, le président américain, Donald Trump, a ordonné de geler les fonds que son gouvernement verse à l’OMS, étant le principal donateur avec une contribution comprise entre 400 et 500 millions de dollars par an.