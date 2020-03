L’archidiocèse de Miami suspend les messes et autres événements liturgiques – Telemundo Miami (51)

L’archidiocèse de Miami a franchi une étape importante en demandant la suspension temporaire des messes et autres événements liturgiques pour de grands groupes de personnes à la suite de la propagation croissante du coronavirus dans toute la région.

Dans un communiqué publié mercredi, il a également suspendu indéfiniment tout événement paroissial ou ministériel, y compris les groupes de prière, les études bibliques, entre autres.

“Alors que ces réunions de fidèles sont suspendues, les paroisses restent ouvertes”, a déclaré l’archevêque Thomas Wenski dans un communiqué. “Les prêtres qui ne sont pas autrement handicapés devraient célébrer la messe quotidienne des fidèles mais sans leur présence.”

De plus, les prêtres et autres employés de la paroisse qui ne sont pas malades ou à qui il est déconseillé de s’isoler seront à la disposition des fidèles dans les paroisses, à condition que la prudence soit exercée et que distanciation sociale.

“Les funérailles ou autres événements qui ne peuvent être reportés – baptêmes ou mariages, par exemple – ne peuvent avoir lieu qu’avec des membres de la famille immédiate qui ne sont pas malades et qui ne sont pas conseillés par leur médecin de s’isoler. Une distanciation doit être observée socialement approprié “, indique le communiqué.

