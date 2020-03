L’Argentine ferme complètement ses frontières

Le système de santé argentin est-il prêt pour Covid-19? 4:13

(. espagnol) – Le gouvernement argentin a décidé tôt ce vendredi matin de prolonger les mesures de fermeture à toutes ses frontières jusqu’au 31 mars.

La nouvelle décision affecte à la fois les nationaux et les étrangers. Le décret touche “les personnes résidant dans le pays qui se trouvent à l’étranger et les Argentins et Argentins résidant à l’étranger, dès l’entrée en vigueur de cette mesure”.

Les quelques exceptions seront les vols qui sont déjà en transit et dont la date d’entrée en Argentine ne dépasse pas 48 heures à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret. Cette mesure de fermeture des frontières peut être prolongée ou réduite dans le temps, en fonction de l’évolution des événements liés à la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Scénarios possibles de l’impact du covid-19 en Argentine 0:37

Seules les autorités sanitaires peuvent fixer des exceptions à cette mesure et les cas autorisés à entrer en Argentine devront se conformer à toutes les mesures sanitaires établies.

La Chancellerie argentine, à travers ses représentations à l’étranger, sera en charge de répondre aux besoins des Argentins qui ne peuvent rentrer dans le pays en raison de l’entrée en vigueur de cette fermeture totale des frontières. Le ministère de la Sécurité a été inculpé de se conformer à ces nouvelles mesures.

.