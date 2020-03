L’Argentine ferme ses frontières pendant 15 jours contre le coronavirus

Il suspendra également les cours dans les écoles publiques et privées jusqu’au 31 mars; La Colombie annule également les cours dans les collèges et universités publics.

L’Argentine a annoncé la fermeture de ses frontières par mesure de précaution contre la pandémie de coronavirus Covid-19 qui fouette le monde, a annoncé lors d’une conférence de presse le président Alberto Fernández.

“Au cours des 15 prochains jours, personne ne pourra entrer dans le pays à l’exception des Argentins et des étrangers résidents”, a déclaré dimanche le président.

“Le coronavirus ne vient pas seulement d’Europe et commence à affecter les pays voisins et nous-mêmes“Il a expliqué.

D’autre part, Fernández a indiqué que le suspension des cours dans les écoles publiques et privées jusqu’au 31 mars pour la prévention.

Après une réunion avec des responsables et des spécialistes de la santé, le président a déclaré que Les parcs nationaux fermeront, des permis seront accordés aux plus de 65 ans et les événements qui rassemblent un grand nombre de personnes sont suspendus.

«Tout indique que ce que nous devons réaliser est de minimiser la circulation du virus. Faites tout votre possible pour que le virus ne circule pas parmi nous », a déclaré Fernández.

“Nous devons gagner du temps pour mieux gérer le problème de santé”, a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé a déclaré ce dimanche que le total des cas confirmés de coronavirus Covid-19 dans le pays s’élèvent à 56, dont deux sont morts.

La Colombie suspend les cours dans les collèges et universités publics

La Colombie a ordonné suspendre les cours dans tous les collèges et universités publics à partir de lundi Pour contenir l’expansion du coronavirus dans le pays, le président Iván Duque a annoncé ce dimanche.

Les autorités sanitaires colombiennes ont jusqu’à présent signalé 34 personnes infectées par Covid-19, une maladie qui se propage dans le monde entier et a été classée comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé.

“A partir du lundi 16 mars, les enfants et les jeunes des établissements d’enseignement public du pays n’auront plus de cours pour protéger la santé de tous”, a écrit Duque sur son compte Twitter.

Le président a déclaré que le 20 avril, en fonction de l’évolution du Covid-19, déterminera s’il faut continuer avec le calendrier académique en face à face ou virtuel.

Le pays sud-américain de 50 millions d’habitants compte 9,3 millions d’étudiants de l’enseignement préscolaire à l’enseignement universitaire dans le secteur public, selon les statistiques gouvernementales. (Rts.)

