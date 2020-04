L’Argentine fête son premier mois avec le coronavirus

Pourquoi les cas de covid-19 augmentent-ils en Argentine? 3:24

(. espagnol) – Ce vendredi 3 avril, cela fait un mois que le coronavirus est arrivé en Argentine. Ils ne sont que de 30 jours, mais dans lesquels la vie de chacun a radicalement changé: un pays en quarantaine pratiquement paralysé, avec des cours suspendus et obligeant la grande majorité des Argentins à rester chez eux.

Selon les données officielles les plus récentes (en date de ce vendredi après-midi), l’Argentine compte 1 353 cas confirmés de coronavirus et 42 décès dus à la pandémie. Bien que dans quelques minutes, ces chiffres seront certainement obsolètes.

Le coronavirus a été déclaré en Argentine le mardi 3 mars, lorsque le ministère de la Santé a confirmé le premier infecté dans le pays: un homme de 43 ans arrivé d’Italie.

Quatre jours après le premier cas, le samedi 7 mars, le premier décès a été confirmé: un homme de 64 ans arrivé de France.

Mercredi 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la pandémie de coronavirus et le gouvernement Alberto Fernández a instauré la quarantaine obligatoire pour les Argentins et les étrangers rentrés de pays à risque.

À partir de ce moment, les mesures visant à contenir le covid-19 puis ses conséquences économiques ont commencé à suivre.

Le lendemain, jeudi 12 mars, le président Alberto Fernández s’est exprimé pour la première fois sur le réseau national pour annoncer de nouvelles mesures par un décret de nécessité et d’urgence: la suspension des déplacements dans les zones à risque pour un mois, l’extension de la l’urgence sanitaire d’un an et l’interdiction des événements avec plus de 200 personnes, ainsi que la disposition selon laquelle les événements sportifs se déroulent sans public.

Mais rien de tout cela n’empêcherait le deuxième jour, le vendredi 13, de confirmer le deuxième décès.

Le dimanche 15 mars, pour la première fois, le président Fernández s’est présenté aux côtés du gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof et du chef du gouvernement de la capitale argentine, Horacio Rodríguez Larreta. Ensemble, ils ont annoncé la suspension des cours et la fermeture des cinémas et des théâtres, une activité emblématique à Buenos Aires.

Mais au-delà des mesures, c’était la première fois que l’unité entre les dirigeants argentins était explicitement démontrée, indépendamment des différences politiques. Un geste inhabituel dans un pays qui a connu une forte polarisation depuis des années.

En outre, cette même semaine, le gouvernement a commencé à annoncer une aide financière pour atténuer les effets de la crise causée par le coronavirus. Par exemple, des primes ont été annoncées pour les retraités et les bénéficiaires de l’allocation universelle pour enfant et grossesse.

Mercredi 18 mars, la troisième personne est décédée de Covid-19. Et avec 97 cas confirmés jusque-là, la construction de huit hôpitaux d’urgence modulaires est annoncée.

Mais les annonces les plus pertinentes arriveraient le lendemain. Jeudi 19 mars, le gouvernement argentin a publié un nouveau décret de nécessité et d’urgence: “l’isolement social préventif et obligatoire”.

“Cela signifie qu’à partir de ce moment, personne ne peut quitter sa résidence”, a déclaré Fernández lors de sa communication.

Vendredi 20, les Argentins devaient rester chez eux. Depuis lors, de solides contrôles de police et barrages routiers ont également commencé à appliquer la mesure.

