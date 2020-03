L’Argentine s’isole pour fermer la porte au coronavirus

Le gouvernement argentin a rejoint la tendance mondiale de l’isolement total pour tenter de réduire la vitesse de l’épidémie de coronavirus, qui dans son cas a infecté 45 personnes, tuant deux d’entre elles. Ceux qui enfreignent le règlement pourraient être poursuivis.

Buenos Aires a interdit l’entrée au pays de tous les étrangers qui voyagent depuis des zones à risque et à partir de mercredi, Aerolineas Argentina sera utilisé pour le rapatriement de tous les Argentins qui, en raison du tourisme, de la famille, des études ou du travail, ont été surpris par la pandémie dans différentes régions du monde.

Et c’est que les vols internationaux ont été annulés. La même chose s’est produite avec des activités massives telles que les sports, le théâtre, les cinémas, les parcs nationaux, les concerts, les conférences et même le mouvement des groupes touristiques.

Selon le président Alberto Fernández, “il y aura des sanctions pénales, des peines de prison et des amendes pour ceux qui ne se conformeront pas aux mesures”.

«Ce décret suspend les vols en provenance d’Europe, des États-Unis, de Corée du Sud, de Chine, du Japon et d’Iran pendant 30 jours. Il prévoit également l’isolement obligatoire pendant 14 jours et est essentiel pour réduire autant que possible la propagation du virus », a déclaré le président Fernández. “Ceux qui violent l’isolement auront des responsabilités criminelles.”

Parallèlement, le ministre de la Santé, Gines González Garcia, a indiqué qu ‘”il cherche à contrôler l’approvisionnement en nourriture et en médicaments, à préparer le système de santé au maximum et même à suspendre les cours dans toutes les universités et écoles”.

«Nous accordons une priorité absolue à cette question, le Président dirige tout cela et a réaffecté des ressources, malgré la situation difficile que nous sommes du point de vue économique. En fait, nous avons des ressources aujourd’hui, nous travaillons non seulement dans cette phase, avec les gouvernements provinciaux, les experts et les associations scientifiques, pour ce qui vient. Essayez de ne pas venir, mais si cela arrive, soyez prêt.