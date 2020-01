L’armée du Niger, impuissante contre le terrorisme | Couverture

Plus de 170 soldats nigérians ont été tués dans des attaques perpétrées par des groupes djihadistes depuis le 10 décembre dernier, remettant en question la capacité de l’armée nigérienne à résister à la “guerre asymétrique” que mène le groupe terroriste État islamique au Sahel (IE).

Le “modus operandi” se répète dans les différentes attaques: des dizaines de terroristes armés de fusils kalachnikov (AK-47) arrivent sur des motos ou des véhicules légers dans une caserne, tuent tous leurs occupants, pillent des armes légères et des munitions, saisissent leurs véhicules militaires et retraite, apparemment sains et saufs.