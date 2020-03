L’armée échange des fusils contre des fumigateurs pour lutter contre le coronavirus à Rio | La société

Un bataillon de soldats de l’armée a échangé des fusils et leurs uniformes vert olive traditionnels contre du matériel de fumigation et des combinaisons jaunes pour désinfecter les espaces publics à grande circulation à Rio de Janeiro et contrôler la propagation du coronavirus dans la ville la plus emblématique du Brésil.

Jeudi à partir de midi et couverts de la tête aux pieds pour protéger tout espace permettant le contact cutané avec des produits chimiques, les troupes du Commandement militaire oriental sont sorties armées de chars pour empêcher «l’ennemi» d’avancer dans les rues de Rio. .

Les soldats ont gardé les bottes de dotation et se sont fondus dans leurs nouveaux costumes jaunes qui ont été renforcés aux extrémités avec des rubans de masquage argentés.

Les boucliers étaient complétés par de puissants masques à gaz qui couvraient complètement son visage pour empêcher les produits désinfectants de causer des dommages ou une éventuelle contagion au COVID-19.

Le métro de la ville, qui transporte en moyenne environ 900 000 passagers par jour sur trois lignes, a été l’un des premiers espaces stérilisés par les troupes qui ont pulvérisé plusieurs de ses voitures ce jeudi.

La bataille de nettoyage a également inclus le Central do Brasil (gare routière et ferroviaire centrale), ainsi que la Plaza XV (gare maritime) et les bateaux qui transportent les passagers de Rio de Janeiro à la municipalité voisine de Niteroi.

En ayant des espaces fermés, ces lieux obligeront également les militaires à travailler à l’aube, lorsqu’il n’y a pas de mouvement de personnes et que certains produits chimiques peuvent être utilisés en toute sécurité.

Pour l’opération de nettoyage, l’armée a sélectionné des soldats de la marine et de l’armée brésiliennes, formés aux procédures biologiques, nucléaires, chimiques, radiologiques et de défense.

Cette semaine, la ville la plus emblématique du Brésil avait déjà commencé à nettoyer les rues les plus fréquentées avec du personnel de nettoyage urbain, et maintenant l’armée a commencé à collaborer avec les stérilisations dans d’autres sites à forte circulation.

Selon le dernier rapport du ministère de la Santé, la pandémie de coronavirus a déjà tué 78 personnes et infecté au moins 2 915 personnes au Brésil.

Après Sao Paulo, Rio de Janeiro est le deuxième État le plus touché par la pandémie au Brésil, avec 421 personnes infectées et 9 morts.