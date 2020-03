L’armée nicaraguayenne ferme les angles morts à la frontière avec le Costa Rica en raison d’une pandémie

L’armée nicaraguayenne maintient les passages non autorisés fermés à la frontière sud du pays, à la frontière du Costa Rica, dans le contexte de la nouvelle pandémie de coronavirus (Covid-19). L’armée ne permettra à personne d’entrer ou de sortir par ces angles morts, tant navals que terrestres.

LA PRESSE a procédé à une consultation officielle avec le colonel Álvaro Rivas, porte-parole de l’armée, au sujet de ces mesures, qui a répondu que l’idée n’est pas de permettre aux gens d’entrer par des postes frontaliers non autorisés.

«Nous maintenons notre stratégie d’État« Mur de soutènement »dans la lutte contre le trafic de drogue, le crime organisé et la migration irrégulière. En ce sens, à la frontière sud du Nicaragua, l’armée nicaraguayenne ne permettra en aucun cas aux migrants en situation irrégulière d’entrer dans le pays. non autorisé«, Cite la réponse envoyée par l’armée.

«Nous sommes rigoureux et respectons strictement les missions qui découlent des lois qui nous lient. Nous avons renforcé avec des troupes les unités frontalières du 4e commandement militaire régional qui comprend le département de Rivas, le détachement militaire sud qui comprend le département de Río San Juan, avec la force navale nous avons augmenté au sud dans les limites frontalières de l’océan Pacifique et de la mer des Caraïbes et avec le détachement naval des eaux intérieures de la partie sud du lac Cocibolca, pour augmenter les patrouilles et ne pas permettre l’entrée de migrants en situation irrégulière “, ajoute la réponse du porte-parole de l’armée.

Cette mesure a également été prise dans le cadre du blindage de la frontière, contre la pandémie de coronavirus.

Ce mardi, LA PRESSE a signalé que les habitants de La Cruz, à Guanacaste, Le Costa Rica, sont préoccupés par le transit des migrants nicaraguayens vers leur pays – et vice versa – par des “angles morts”, malgré la fermeture des frontières ordonnée par le gouvernement costaricien depuis le 18 mars dernier.

Selon le rapport journalistique, les gens entrent sans problème et sans aucune mesure préventive avant Covid-19, tandis que les agents d’immigration du Costa Rica restent à des “points clés”.

“Le niveau d’inquiétude des résidents de La Cruz augmente à mesure que les informations sur les Nicaraguayens entrant et sortant illégalement de la frontière se répandent dans toute la ville”, a déclaré Tanya Amador, représentante de Corner of Love, une organisation de aide à l’immigration trouvée dans la communauté de La Cruz.

Lire aussi: C’est ainsi que la pandémie a montré qu’Ortega n’est pas le “gouvernement des pauvres”

Rencontre à Guasaule, frontière avec le Honduras

Le vice-président et première dame nicaraguayen Rosario Murillo a indiqué mercredi que les autorités du pays avaient rencontré leurs homologues au Honduras, au poste frontière d’El Guasuale, pour coordonner les stratégies de prévention et de sécurité contre le coronavirus.

La réunion binationale tenue mercredi matin était présidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays et les ministères d’État tels que la santé, le gouvernement, la police et l’armée nicaraguayenne.

“Nous étions là dans une coordination responsable et sérieuse pour continuer à partager en tant que frères d’Amérique centrale les communications et les efforts pour faire face à la pandémie”, a déclaré Murillo.

Les thèmes abordés lors de la réunion étaient la santé, les soins d’urgence, la sécurité, la migration, ainsi que la coopération frontalière et commerciale, et la lutte contre le crime organisé.

“Des mécanismes ont été mis en place pour cette coopération, coordination, entre les autorités présentes, ils ont décidé de travailler de manière coordonnée tout ce qui a à voir avec le flux des marchandises et de s’assurer qu’elles ne seront pas affectées et continueront de faciliter le transit des fret international en prenant toutes les mesures de protection requises et indiquées », a ajouté Murillo.

Le Nicaragua est l’un des rares pays à ne pas avoir fermé ses frontières pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Rencontre entre le Costa Rica et le Nicaragua

Le 21 mars, les autorités du Costa Rica ont convoqué une réunion d’urgence des autorités nicaraguayennes., pour analyser les actions conjointes face à la contagion du nouveau coronavirus. À la fin de la réunion binationale, les gouvernements du Costa Rica et du Nicaragua ont convenu de mettre en place des mécanismes pour partager des informations sur la situation sanitaire, mais garder les frontières ouvertes pour le transit des marchandises.

La réunion s’est tenue à la frontière de Peñas Blancas, à laquelle a assisté le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères Denis Moncada avec des représentants de la police, des migrations, de la protection civile et du ministère de la Santé qui ont discuté avec le ministre costaricien des Affaires étrangères, Manuel Ventura Robles et autres ministres de ce pays, le plan pour faire face à la crise sanitaire.

Les autorités nicaraguayennes n’ont pas fourni d’informations sur l’existence d’un accord sur les mesures sanitaires et migratoires avec le Costa Rica. Par une déclaration, les gouvernements ont indiqué qu’ils avaient discuté des “scénarios possibles de coopération transfrontalière qui leur permettraient de faire face à la pandémie de Covid-19”, sur ce qu’ils avaient convenu.

EN DIRECT | Plus de 20 000 décès et 450 000 personnes infectées par Covid-19 dans le monde

LA PRESSE a également rapporté mardi que le gouvernement du Costa Rica “coordonne” avec les autorités du Panama le passage de migrants “extra-continentaux” (certains d’Asie et d’Afrique) à travers son territoire, qu’il escorte en bus et les laisse à sa frontière nord, c’est-à-dire en territoire nicaraguayen. On ne sait pas ce qui leur arrivera une fois que les autorités voisines les auront remis au Nicaragua.

La mesure, selon les autorités voisines, vise à éviter une “crise humanitaire” entre les deux pays (Costa Rica et Panama), malgré le fait qu’elle a annoncé le 18 mars la fermeture de ses frontières pour contenir l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid -19).

Au Nicaragua, ils n’ont été officiellement confirmés deux cas de coronavirus, qui correspondent aux personnes qui ont voyagé à l’étranger et sont revenues malades. Il a également assuré que tous les tests qui avaient été effectués étaient négatifs et que les au moins sept cas suspects qu’il avait annoncés ce lundi, ne présentaient aucun symptôme de la maladie, mais seraient sous observation médicale.

El coronavirus Il s’agit d’une maladie respiratoire, considérée comme une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plusieurs événements internationaux, concerts et rencontres mondiales ont été annulés en raison du risque de contagion. En outre, plusieurs pays ont fermé leurs frontières pour empêcher la propagation de la pandémie, ont appelé la population à ne pas quitter leur domicile, ont suspendu les cours, entre autres mesures. Au Nicaragua, le régime n’a mis en œuvre aucune mesure de confinement.