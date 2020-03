L’armée nicaraguayenne ne précise pas si le premier patient atteint de coronavirus dans le pays est un militaire actif

L’armée nicaraguayenne ne fournit pas d’informations si le premier cas confirmé de coronavirus au Nicaragua est un militaire actif, comme le confient les médias numériques confidentiels. LA PRENSA a consulté le porte-parole de cette institution, Álvaro Rivas Castillo, qui n’a pas répondu à la demande.

Le régime d’Ortega a confirmé ce mercredi le premier cas de coronavirus (Covid-19) au Nicaragua. Rosario Murillo a déclaré sur un réseau national qu’il s’agit d’un homme de 40 ans, qui s’est rendu au Panama le 13 mars et est rentré au pays le 15 mars et a présenté des symptômes le 18 mars. Murillo a déclaré qu’il est stable et qu’il n’a pas été nécessaire de le connecter à un ventilateur. Cependant, il n’a pas fourni plus de détails à cet égard, d’où il vient ou dans quel hôpital il est soigné.

Confidencial a publié qu’il s’agit d’un membre actif de l’armée qui est entré à l’hôpital militaire le 18 mars et montre un dossier médical.

Image du dossier médical de Confidencial.

Compte tenu du secret et des informations timides fournies par le régime, la capture d’écran d’une admission médicale à l’hôpital militaire circule sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un major de l’armée qui est arrivé au Panama le 13 mars, a séjourné à l’hôtel Roma Plaza, puis est parti pour le centre commercial Metroplaza et nie avoir eu des contacts avec une personne présentant des symptômes de la pandémie et qui est allé à l’hôpital pour L’orientation des commandes fait référence à vos antécédents médicaux. LA PRESSE n’a pas encore pu confirmer ces informations.

On ne sait pas non plus s’il s’agit du même cas car les dates d’admission ne coïncident pas avec celles fournies par Murillo. Selon ce qui circule sur les réseaux, le patient est entré à l’hôpital le 14 mars et est sorti le 15 mars. Le cas confirmé par Murillo concerne un homme qui est retourné au Nicaragua le 15 mars.

Les personnes qui ont voyagé sur le même vol sont sous surveillance

Murillo a également assuré qu’ils avaient déjà localisé toutes les personnes qui avaient voyagé avec lui sur le vol en provenance du Panama et qu’ils effectuaient les tests requis. “Toute personne qui a été en contact avec lui, toute personne de sa famille présentant des symptômes, procédera immédiatement au prélèvement de l’échantillon pour effectuer le test. Nous savons qu’ils restent asymptomatiques, sans signe de maladie ou de contagion, et font l’objet d’un suivi “, a-t-il déclaré jeudi.

Le vice-président désigné a déclaré que les tests de laboratoire avaient été effectués au complexe sanitaire national “Concepción Palacios”, qui est dûment approuvé par l’Organisation panaméricaine de la santé et l’Organisation mondiale de la santé et avec du personnel qualifié.

Les autorités de l’ensemble du système de santé ont assuré à plusieurs reprises qu’elles étaient prêtes à prendre soin des personnes présentant des symptômes de cette maladie. Cependant, ils n’ont pas restreint la mobilisation interne des voyageurs en provenance de pays avec des cas de coronavirus qui ne présentent pas les symptômes de la maladie et ont assuré qu’ils n’établiraient aucun type de quarantaine.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la propagation du coronavirus comme une pandémie le mercredi 11 mars. Depuis lors, les autorités de la plupart des pays du monde ont choisi de fermer leurs frontières pour éviter une épidémie de Covid-19. Cependant, les autorités nicaraguayennes ont refusé de fermer les principales voies d’entrée dans le pays et, d’autre part, ont déclaré que “s’il y a des cas de symptômes respiratoires et de lien épidémiologique, cette personne ou ces personnes seront admises dans un bureau de santé. pour leur étude et leur suivi ».