L’arrière-grand-mère brésilienne de 97 ans bat le coronavirus

(. espagnol) – Une femme de 97 ans a réussi à battre le coronavirus. Il s’agit de Gina Dal Colleto, qui a été libérée ce dimanche après avoir été admise le 1er avril, selon un communiqué de l’administration de l’hôpital qui l’a traitée à São Paulo.

Présentant des symptômes tels que toux et confusion mentale, elle a reçu un diagnostic de grippe et de covid-19. “On lui a donné de l’oxygène dans l’unité de soins intensifs”, explique la partie de l’hôpital.

Elle est la patiente la plus âgée qui parvient à vaincre la maladie dans ce pays.

La femme est la seule survivante d’une famille italienne de 11 frères et sœurs et vit seule à Santos.

Elle a six petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants et malgré son âge avancé, elle maintient une routine très active: elle aime marcher et faire du shopping.

À sa sortie, elle est rentrée chez elle, “félicitée par les professionnels de l’hôpital qui ont célébré son rétablissement”, selon le communiqué.

