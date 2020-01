L’arrivée des touristes a battu un nouveau record en 2019, avec 83,7 millions | Le tourisme

Les dépenses touristiques à fin 2019 auraient touché 92 337 millions d’euros. Les données sont connues dans les jours qui précèdent Madrid accueille une nouvelle édition de la Foire Internationale du Tourisme (Fitur).

L’arrivée de touristes en Espagne en 2019 a battu un nouveau record: 83,7 millions de personnes sont arrivées dans le pays pour profiter de son offre. C’est l’estimation que le ministère de l’Industrie, du Tourisme et de la Consommation a fait connaître aujourd’hui et qui représente une croissance de 1,2% par rapport à 2018. Le ministre Reyes Maroto a indiqué qu’en outre, les dépenses touristiques à la fin de 2019 auraient touché 92,337 millions d’euros, soit 2,9% de plus qu’en 2018, ce qui marque également un nouveau record historique.

Maroto a attribué la croissance soutenue en 2019 de l’activité touristique à laquelle l’Asie et les États-Unis ont permis de compenser la baisse des marchés traditionnels, comme l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les données 2019, toujours provisoires, sont conformes à celles qui ont jeté jusqu’en novembre les enquêtes sur les arrivées de touristes internationaux, Frontur, et leurs dépenses, Egatur. Au cours de cette période, 79,4 millions de touristes internationaux sont arrivés (1,2% de plus qu’en novembre 2018), avec une dépense de 87,265 millions d’euros (3% de plus).

Maroto a attribué l’amélioration de décembre à la crise causée par la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook qui a été corrigée plus rapidement que prévu, à une bonne communication sur la situation en Catalogne après le jugement et à l’effet positif du sommet à cause de la météo de la COP 25 qui s’est tenue en décembre à Madrid. Il a également souligné au cours de l’année dernière que le nombre d’affiliés à la sécurité sociale dans le secteur a augmenté de 75 026 travailleurs, soit 2,4 millions, un nouveau maximum historique dans la série du mois de décembre, et le tourisme en est venu à assumer 12,4% du total des travailleurs affiliés en Espagne.

Emploi dans le secteur

L’emploi dans le secteur du tourisme a connu une croissance annuelle de 3,2% en 2019, année au cours de laquelle, en outre, 51522 contrats temporaires de fraude juridique dans le secteur de l’hôtellerie sont devenus indéfinis et les jours ont été prolongés. de 32 587 contrats à temps partiel. Le ministre a souligné que 90 681 employés d’hôtel ont amélioré leurs conditions depuis l’approbation du plan directeur pour le travail décent.

Maroto a indiqué que cela prouve que la croissance économique n’est pas en contradiction avec la justice sociale et en ce qui concerne l’impact que la hausse du salaire minimum interprofessionnel minimum (PMI) peut avoir sur l’emploi dans le secteur, il a rappelé qu’en 2019 déjà il a augmenté de 22% et cette année-là, les affiliés à la sécurité sociale ont augmenté de plus de 75 000.

Nouvelle édition de Fitur

Fitur ouvre ses portes ce mercredi et grandit à nouveau cette année dans sa 40e édition, qui se tiendra entre le 22 et le 26 janvier, à la fois en surface et en exposants réguliers, ce qui montre son leadership et la force du secteur, selon Luis Gallego, président du comité d’organisation et Iberia. Fitur 2020 occupera une superficie de 69697 mètres carrés, 3,3 de plus qu’il y a un an, y compris l’incorporation du Hall 1, où l’offre de l’Afrique a été concentrée, permettant à l’intégralité du Hall 6 d’être dédié à l’Asie-Pacifique.

Public à Fitur. Photo. EFETUR

Le concours de Madrid aura la participation de 918 exposants réguliers, ce qui représente une augmentation en glissement annuel de 3,8%, et 11040 entreprises de 165 pays et régions, en ajoutant le Gabon, le Suriname, le Tadjikistan et Taiwan – qui compensent le retrait de la Papouasie-Nouvelle-Guinée , Niger, El Salvador et Ras al-Khaimah-.

Le président du comité exécutif de l’Ifema, Clemente González Soler, a souligné la croissance de la participation internationale, atteignant un quota de 56% – un point de pourcentage de plus qu’en 2019 -, tandis que le national représente les 44% restants. Gonzalez a souligné que le secteur du tourisme continue de croître, malgré sa maturité, avec une nouvelle édition de Fitur “plus grande, plus internationale et plus complète”.

Par régions, la croissance la plus élevée a enregistré l’Asie-Pacifique, avec 21,5%, suivie par l’Afrique, avec 19,5%; Europe, 5,3% et Amérique, 3,3%. Par secteurs, la plus forte augmentation correspond à Technologie et Entreprise globale, avec 16,4%.

Le PDG de l’Ifema, Eduardo López-Puertas, s’attend à ce que Fitur 2020, qui a la Corée du Sud comme pays partenaire, ait un impact économique pour Madrid similaire à l’édition précédente, qui était de 325 millions d’euros. À l’occasion du quarantième anniversaire de Fitur, ses organisateurs ont souligné que, depuis sa création en 1981, le salon a été marqué par sa professionnalisation progressive, son internationalisation et la spécialisation de son offre, avec l’incorporation de nouvelles sections monographiques chaque année.

Blogueurs et “influenceurs”, avec leur propre rôle dans Fitur

Les blogueurs et les “influenceurs” auront leur propre espace et importance dans cette nouvelle édition de Fitur, étant donné son importance actuelle pour le tourisme et les voyages.

Dans ce contexte, la II édition des IATI Awards, qui récompense l’excellence dans la communication numérique du voyage, intègre deux nouvelles catégories et distribue 12 000 euros aux lauréats.

Plus de 300 professionnels de la communication numérique de voyage de toute l’Espagne assisteront à cet événement avec des prix dans sept catégories: “Meilleur blog professionnel de voyage”, “Meilleur blog de révélation de voyage”, “Meilleure chaîne YouTube de voyage”, “Meilleur Travel Instagram “, prix spécial” Meilleure trajectoire et valeurs des voyageurs “:” Meilleur projet responsable “et” Meilleur blog au Portugal “. Le gala sera dirigé par le présentateur Roberto Leal vendredi prochain au Théâtre Barecló à Madrid.