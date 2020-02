L’art descend dans la rue pour célébrer les 80 ans de l’École hondurienne des beaux-arts | Culture et divertissement

Les associations culturelles célèbrent ce samedi au Honduras la deuxième édition de “Culture dans la rue”, une conférence en plein air qui vise à diffuser l’art et la culture, et commémore également cette année le 80e anniversaire de la fondation de l’École nationale des beaux-arts.

Les voisins et les visiteurs des régions environnantes à Comayagüela, la ville jumelle de Tegucigalpa, qui composent le district central, bénéficient aujourd’hui d’une large offre culturelle qui englobe diverses disciplines: arts visuels et visuels, arts du spectacle, musique, artisanat et divertissement pour enfants.