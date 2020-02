L’artiste espagnol Domingo Zapata honore le rêve américain à New York | personnes

L’artiste espagnol Domingo Zapata a rejoint la peinture, la mode et la musique ce samedi avec un spectacle amusant à New York dans lequel il a honoré le “rêve américain” et a également dédié plusieurs messages à la créatrice Ágatha Ruiz de la Prada, qui l’a soutenu au premier rang.

Zapata a joué dans le cas de la nuit dans la plus ancienne synagogue de la Grosse Pomme, propriété du sculpteur Ángel Orensanz, où ces jours-ci des dizaines de défilés ont lieu à l’occasion de la Fashion Week et qui aujourd’hui a été emballé à ras bord en raison de la attente