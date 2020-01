L’Atalanta écrase Torino 7-0 avec un double but Muriel et Duván | Réseaux sociaux sportifs

L’Atalanta, rival de Valence en huitièmes de finale de la Ligue des champions, a écrasé Turin 7-0 samedi lors de la vingt et unième journée de la Serie A italienne, avec un triplet du Slovène Josip Ilicic, un double du Colombien Luis Muriel et un but de son compatriote Duván Zapata, ainsi qu’un but de l’Allemand Robin Gosens.

Quelques heures après que Valence ait battu Barcelone avec autorité à Mestalla, l’Atalanta a répondu avec une autre performance inégalable dans le domaine de Turin et a momentanément atteint Rome, qui jouera le derby contre la Lazio ce dimanche, à la quatrième place.