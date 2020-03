L’Atlético et Séville égalent 2-2 aux autres avec une pénalité VAR pour chacun | Sports

L’Atlético de Madrid et Séville égalent 2-2 au reste du match en première mi-temps avec une pénalité pour chaque équipe signalée par la médiation de l’arbitrage vidéo (VAR), marqué par Álvaro Morata, qui correspondait au but initial du Néerlandais Luuk De Jong , et l’Argentin Lucas Ocampos, pour les tableaux après 2-1 du Portugais Joao Felix.

Le bon départ de l’Atlético, avec l’arrivée d’Álvaro Morata à la passe du Portugais Joao Félix contrecarré par un très rapide Diego Carlos, s’estompa tandis que Séville retrouva l’Argentin Lucas Ocampos et Suso Fernández, ce qui engendra la première performance du but local Jan Oblak avec un tir du pied gauche de l’extérieur de la zone que le gardien slovène a dû étirer pour dévier.